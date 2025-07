MotoGP inizia il weekend del Sachsenring Marc Marquez si prepara per una inevitabile doppietta?

Il weekend del Sachsenring si apre con grande attesa e alcune incognite: Marc Marquez si prepara a mettere in scena una doppietta che potrebbe già delineare la classifica. L'atmosfera è tesa e carica di adrenalina, mentre gli appassionati aspettano di scoprire chi dominerà questo undicesimo round del Mondiale di MotoGP 2025. La sfida promette sorprese, e in un tracciato così particolare, niente è scritto. Prepariamoci a vivere momenti intensi e ricchi di emozioni.

Si alza il sipario ufficialmente sul fine settimana del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tortuoso, e ben poco avvincente, tracciato del Sachsenring ci attende una giornata fondamentale per capire quali saranno i reali valori in pista. Il lay-out così particolare della pista teutonica potrebbe riservare sorprese. Ovviamente la Ducati sarà come sempre pronta a dettare legge, ma KTM, Aprilia, Yamaha e Honda vogliono inserirsi nella battaglia. Quale sarà il programma della giornata sul circuito della Sassonia? La MotoGP darà il via al proprio venerdì alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it