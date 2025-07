Gemmato verso la promozione a Viceministro | il piano di Meloni per blindare la sanità - RETROSCENA

In un clima di fermento politico, Gemmato si prepara a ricevere una promozione a Viceministro, spinta dalla premier Meloni per rafforzare la sanità territoriale. Il piano prevede deleghe strategiche che lo renderebbero protagonista della rivoluzione delle farmacie come presidi diagnostici diffusi, riequilibrando i poteri del Ministero. Tuttavia, restano ancora molti interrogativi sui costi e sulla sostenibilità di questa ambiziosa trasformazione.

