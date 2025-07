Dove vedere l’atletica oggi in tv Diamond League Montecarlo 2025 | orari programma italiani in gara

Se sei appassionato di atletica, non puoi perdere la diretta della Diamond League a Montecarlo, oggi venerdì 11 luglio a partire dalle 18.55. Un evento imperdibile con stelle internazionali pronte a stupire, in vista dei prossimi Mondiali di Tokyo. Scopri come seguire questa emozionante tappa e preparati a vivere un’atmosfera unica nel Principato. La tua serata di sport e adrenalina inizia ora!

Oggi venerdì 11 luglio (a partire dalle ore 18.55) va in scena la decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che per l’occasione sbarcherà a Monaco. Si preannuncia una serata decisamente spettacolare nel Principato, con tante stelle pronte a esprimersi al meglio quando mancano un paio di mesi ai Mondiali di Tokyo. LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A MONTECARLO DALLE 18.55 L’Italia si affiderà in particolar modo ad Andy Diaz, che tornerà in scena dopo uno stop per problemi fisici: il Campione del Mondo e d’Europa al coperto incrocerà rivali di lusso come il tedesco Max Hess, l’algerino Yasser Triki, il Burkinabé Hugues Zango e il giamaicano Jordan Scott. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere l’atletica oggi in tv, Diamond League Montecarlo 2025: orari, programma, italiani in gara

