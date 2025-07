Il mercato dell’Estra Innesto per il quintetto Arriva Campogrande Ora è pressing su Gallo

Il mercato dell’estate si infiamma con il colpo in arrivo per il quintetto di Pistoia: Luca Campogrande si prepara a indossare la maglia biancorossa. La trattativa, ormai in dirittura d’arrivo, vede l’ex triestino pronto a dare nuova linfa alla squadra, colmando uno dei ruoli chiave ancora scoperti. Con la sua versatilità e talento, Campogrande potrebbe essere la pedina decisiva per rilanciare le ambizioni del team toscano.

Luca Campogrande, salvo ribaltamenti dell’ultima ora, sarà la nuova ala piccola del Pistoia Basket. La trattativa sembra essere ormai in fase di chiusura e l’ex giocatore di Trieste è in procinto di accasarsi in biancorosso. Campogrande, classe ‘96, è un’ala di 198 centimetri dotato di una buona mano e nello scacchiere di Pistoia andrebbe a ricoprire il ruolo di 3 che è uno di quelli che mancano, insieme al centro, per completare il quintetto di partenza dell’Estra 2025-2026. Ex Fortitudo e Reyer Venezia, negli ultimi quattro anni ha vestito la maglia di Trieste con la quale ha conquistato una promozione nella massima serie nel 2023-2024, mentre la stagione scorsa ha giocato in Serie A incontrando anche Pistoia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mercato dell’Estra. Innesto per il quintetto. Arriva Campogrande. Ora è pressing su Gallo

