Milan-Como in Australia | La Figc approva si attende l’ok dell’Uefa

Per la prima volta nella storia del calcio italiano, un match di Serie A potrebbe essere disputato oltreconfine: Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, tra il 7 e l’8 febbraio 2025. La Figc ha già dato il suo consenso, ora manca solo l’approvazione dell’Uefa. Un evento che segna un nuovo capitolo nel modo di vivere e promuovere il calcio internazionale, portando la passione italiana in terre lontane. Il motivo di questa scelta innovativa è...

Per la prima volta nella storia una gara del campionato italiano verrà probabilmente disputata fuori dai confini nazionali. Milan-Como, infatti, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2025206, in programma tra il 7 e l’8 febbraio, andrà in scena a Perth, in Australia. La Figc ha già espresso parere favorevole alla proposta della Lega, si attende solo il via libera dall’Uefa. PERCHE’ MILAN-COMO SI GIOCHERA’ IN AUSTRALIA? Il match tra rossoneri e lariani capita in concomitanza con la cerimonia d’apertuta dei Giochi Olimpici invernali che si terrà allo stadio San Siro, il che renderà impossibile lo svolgimento dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Milan-Como in Australia: La Figc approva, si attende l’ok dell’Uefa

In questa notizia si parla di: milan - como - australia - figc

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Milan in 10 uomini per l’espulsione di Gimenez, Como in vantaggio con Caqueret, Monza in vantaggio - Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con tutte le emozioni e i risultati in tempo reale: Milan in 10 uomini, Como in vantaggio, Monza avanti e tante altre sorprese.

Milan-Como in Australia: parere positivo della Figc. Ora serve il via libera di Fifa e Uefa Vai su X

Leggo grande rabbia verso la FIGC che ha accettato di giocare Milan-Como in Australia. Ricordiamoci che anche la nostra super-società ha accettato 'sta schifezza. Vai su Facebook

Milan-Como in Australia: arrivato il via libera del Consiglio Figc; Parere positivo per Milan-Como in Australia, avviato l’iter per far ripartire dall’Eccellenza le squadre di Ferrara, Lucca e Torre del Greco; Milan-Como a Perth, parere positivo della Figc. Palla all'Uefa: buone possibilità per un sì.

Serie A, Milan-Como a Perth: c'è il sì della Figc, cosa manca per il via libera alla trasferta in Australia - La Serie A in Australia: dopo il parere favorevole della Figc, aumentano le possibilità che Milan- Da sport.virgilio.it

Milan-Como in Australia: parere positivo della Figc. Ora serve il via libera di Fifa e Uefa - Il Consiglio federale ha dato il suo ok alla proposta della Lega serie A di giocare a Perth la partita tra i rossoneri e la squadra di Fabregas, in programma ... Lo riporta repubblica.it