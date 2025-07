Il play Perin in maglia bianconverde | La Mens Sana? E’ tornare a casa

Dopo aver indossato con orgoglio i colori biancoverdi nella sua giovinezza, Marco Perin torna a vestire la maglia della Mens Sana Basketball per la stagione 2025/2026. Con la sua esperienza e determinazione, l’esterno grossetano si appresta a scrivere un nuovo capitolo emozionante in un ritorno che sa di casa. Per Perin, infatti, la maglia biancoverde rappresenta molto più di una semplice divisa: è il cuore pulsante della propria carriera.

Dopo l’ufficialità dei giorni scorsi prime parole da giocatore della Mens Sana Basketball per Marco Perin (foto), che sarà una delle punte di diamante del roster per la stagione 20252026. Per Perin, play guardia classe 1993, si tratta di un ritorno ‘a casa’ avendo indossato per quattro anni di settore giovanile la maglia biancoverde e se la sente ancora cucita addosso. "Torno a casa perché per me la Mens Sana è casa – dice l’esterno grossetano –. Qui ho giocato gli anni di settore giovanile che hanno segnato la mia carriera oltre che aver rappresentato un periodo importantissimo della mia vita da giovane atleta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il play Perin in maglia bianconverde: "La Mens Sana? E’ tornare a casa"

