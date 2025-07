Adidas ha dato a queste Samba un tocco tutto western

adidas ha dato un tocco tutto western alla sua iconica Samba, creando un mix intrigante tra stile urbano e spirito cowboy. Il Cow Print Pack della adidas Samba LT, parte della collezione estate 2025, è un vero e proprio statement di audacia e originalità . Perfette per chi desidera distinguersi con un look deciso, queste sneaker trasformano il classico in qualcosa di assolutamente unico. Pronti a cavalcare questa tendenza senza precedenti?

Il Cow Print Pack della adidas Samba LT è arrivato, e sì, è decisamente audace. Presentato come parte della collezione estate 2025 del marchio tedesco, questo pack di sneaker è un modo originale per abbracciare l'estetica cowboy senza ricorrere a cappelli che sembrano usciti da Toy Story o a stivaletti vintage con il tacco consumato.

