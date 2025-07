Chi era l'uomo ucciso con tre colpi di pistola e abbandonato in un sacco dietro un ristorante a Milazzo

Un mistero avvolge la tranquilla cittadina di Milazzo: un uomo, l’84enne Salvatore Italiano, è stato brutalmente ucciso con tre colpi di pistola e abbandonato in un sacco dietro un ristorante. La scena raccapricciante solleva domande inquietanti e apre un’indagine per far luce su questa drammatica vicenda. Cosa si nasconde dietro questa tragica fine? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

L'uomo assassinato con tre colpi di pistola e il cui corpo è stato trovato dentro un grande sacco di plastica a Milazzo, in provincia di Messina, è l'84enne Salvatore Italiano. Si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

