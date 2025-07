Carrarese Imminente il ritorno di Bozhanaj La società è in trattativa con il Modena

Il ritorno di Kleis Bozhanaj alla Carrarese sembra ormai cosa fatta. La società marmifera è in trattativa con il Modena per riportarlo in prestito secco, puntando a sfruttare al massimo il suo talento esplosivo. Con una stagione da protagonista e numeri impressionanti, Bozhanaj potrebbe presto tornare a illuminare il San Marco. La sua rinascita in biancoazzurro appare più vicina che mai, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successo.

Sembra imminente il ritorno di Kleis Bozhanaj alla Carrarese. La società marmifera sta trattando col Modena per riavere il fantasista albanese. Si lavora sulla formula del prestito secco con il club emiliano che vorrebbe prima allungare il contratto al calciatore che andrà a scadenza il prossimo giugno. Bozhanaj proprio a Carrara è esploso nella stagione 2022-2023 riuscendo a collezionare 5 gol e 3 assist in serie C nelle sue 33 apparizioni (1640 minuti giocati). La Carrarese ne rilevò il cartellino dallo Spezia per poi rigirare subito il trequartista al Modena, in categoria superiore, mettendo a referto un'ottima plusvalenza.

