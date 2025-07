Boxe Licata-De Filippo il titolo tricolore dopo l’estate a Ferrara o Brescia

L’estate porta grandi emozioni nel mondo della boxe italiana: Antonio Licata, giovane talento di Licata, ha conquistato il titolo tricolore dei pesi welter sotto la guida di Mario Loreni. La sua prossima sfida potrebbe tenersi nella nostra città contro Michele De Filippo, ma ancora tutto è in forse tra Ferrara e Brescia. Resta in attesa di una decisione che promette scintille e nuove avventure per il pugile siciliano.

Mario Loreni si è aggiudicato l’asta per il titolo italiano dei pesi welter. La vittoria del manager di Antonio Licata è naturalmente una bellissima notizia per l’atleta classe 1999, che prossimamente potrebbe difendere la cintura tricolore nella nostra città contro Michele De Filippo. Non è ancora sicuro però che l’incontro si disputerà a Ferrara: in ballo c’è anche Brescia, la città del promoter Loreni, che prenderà una decisione nelle prossime settimane sulla sede di questo prestigioso appuntamento. Il match tra Licata e De Filippo si disputerà dopo l’estate, indicativamente tra settembre e ottobre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Boxe. Licata-De Filippo, il titolo tricolore dopo l’estate a Ferrara o Brescia

