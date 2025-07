Fere possibili conferme Ritiro al via all’antistadio

Il mercato in fermento all’Antistadio apre scenari incerti e strategie ben definite. Tra le possibili conferme e i riti di rinnovo, il club si prepara a blindare le pedine fondamentali per mantenere l’equilibrio. Il ds Carlo Mammarella e mister Fabio Liverani stanno valutando attentamente chi possa essere la chiave di una rinascita, puntando su accordi di rimodulazione contrattuale. Scopriamo insieme quali potrebbero essere i nomi in corsa per questa difficile ma cruciale operazione.

Nessuno è certo di restare. Ma è ovvio che non partiranno tutti e che sussiste la volontà di blindare determinate pedine per non ricominciare da zero. il ds Carlo Mammarella e mister Fabio Liverani (foto) avrebbero già individuato i calciatori con cui si tenterà di giungere a un accordo di rimodulazione contrattuale (aspetto fondamentale, conseguente alla necessità di ridurre il monte-ingaggi). Possiamo provarne a individuarne qualcuno di sicura esperienza, vedi Capuano, su tutti, Fazzi, Martella, probabilmente Loiacono, Tito, Cianci e Ferrante, ma anche qualche pedina più giovane di sicura affidabilità, come il portiere Vitali (destinato a essere finalmente titolare) Donati, Romeo, Maestrelli e Damiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fere, possibili conferme. Ritiro al via all’antistadio

In questa notizia si parla di: fere - possibili - conferme - ritiro

Pescara-Ternana, allarme rosso a centrocampo per le Fere alla caccia dell’all-in: due possibili soluzioni - Una sfida decisiva e senza mezze misure, Pescara-Ternana mette in gioco tutto: la posta in palio è la promozione diretta in Serie B.

Ternana, i primi movimenti in uscita e la rinuncia al ritiro di Cascia Vai su Facebook

Fere, possibili conferme. Ritiro al via all’antistadio; Rassegna stampa – Il Messaggero – Fere, salta il ritiro scattano i primi tagli.

Fere in ritiro al Mancini Park Hotel: preparazione intensa per i playoff - La Ternana si prepara ai playoff con un ritiro intenso al Mancini Park Hotel. Si legge su lanazione.it

Ordinare la spesa comodamente da casa non è mai stato così semplice - Il più grande Gruppo discount italiano semplifica la vita dei fiorentini grazie al servizio di spesa online, garantendo qualità e convenienza con la massima flessibilità ... Secondo firenzetoday.it