Incidente oggi alla rotatoria ad Ancona schianto frontale all’alba tra 2 auto | 3 feriti molto gravi

Un incidente grave questa mattina alle prime luci dell'alba alla rotatoria di Posatora, ad Ancona, scuote la città. Due auto si sono scontrate frontalmente in un sorpasso azzardato, lasciando tre persone in condizioni critiche. La dinamica, ancora al vaglio delle autorità, mette in evidenza i rischi della guida spericolata. La città si interroga sulle cause di questo drammatico episodio, che ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale per tutti.

Ancona, 11 luglio 2025 – Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un frontale tra due auto avvenuto questa mattina alle 6 alla rotatoria di Posatora. Un’auto con a bordo un ragazzo tunisino e una giovane anconetana avrebbe effettuato un sorpasso pericoloso per poi trovarsi davanti un suv condotto da un romeno di 50 anni che stava andando al lavoro ai cantieri navali. L’impatto è stato violento. Sul posto 118, Croce rossa e polizia stradale che ha provveduto a chiudere le strade. I feriti, gravi in codice rosso, sono stati trasportati all’ospedale di Torrette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi alla rotatoria ad Ancona, schianto frontale all’alba tra 2 auto: 3 feriti molto gravi

