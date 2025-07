Lucchese chiuso il bando con 4 pretendenti

La commissione, che dovrà valutare attentamente ogni proposta, si impegnerà a scegliere la squadra più meritevole per garantire un futuro all’altezza delle aspettative dei tifosi e della città. Con entusiasmo e passione, Lucca può continuare a vivere il suo calcio con orgoglio e determinazione. Restate sintonizzati: presto sapremo quale sarà la nuova bandiera sportiva della nostra amata città.

CALCIO Tranquilli: il pallone continuerà a rotolare sul prato del Porta Elisa. Si è, infatti, chiuso ieri pomeriggio alle 14 il bando pubblico promosso dal Comune di Lucca per selezionare la nuova compagine societaria chiamata a rappresentare la città di Lucca nel prossimo campionato di Eccellenza e a Palazzo Orsetti sono pervenute addirittura quattro domande, che saranno ora esaminate dalla commissione costituita ad hoc. La commissione, che lavorerà a supporto del sindaco Mario Pardini, si riunirà questa mattina per procedere con una prima valutazione delle proposte, nel pieno rispetto dei criteri di trasparenza, legalità e affidabilità richiesti.

