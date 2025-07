dal club rassicurazioni ai tifosi ma le certezze ancora latitano

La Fermana Fc desidera rivolgersi ai propri tifosi e a tutta la comunità, cercando di rassicurare in un momento di incertezza e attesa. Dopo quasi un mese dall’ultimo aggiornamento ufficiale, il club prova a fare il punto sulla situazione, consapevole delle preoccupazioni che si sono accumulate. Se da un lato le certezze ancora latitano, dall’altro la volontà di trasmettere fiducia e trasparenza rimane forte. La strada verso una soluzione definitiva è ancora da tracciare, ma l’unione fa la forza.

Dopo quasi un mese dall'ultimo comunicato ufficiale torna a parlare la Fermana Fc, che con una nota emessa nella mattinata di ieri ha fatto il punto, seppur sommario, della situazione. Il tutto rivolgendosi direttamente ai propri tifosi che, sia nell'assemblea di qualche tempo fa, sia direttamente sui social, hanno mostrato preoccupazione per la situazione attuale del club canarino. "La Fermana Fc desidera rivolgersi ai propri tifosi e a tutta la comunità gialloblù, consapevole della crescente attesa e delle preoccupazioni emerse in questi giorni in merito alla situazione societaria e alla programmazione sportiva per la prossima stagione.