Spunti di vista Da Inzaghi a Mateo Montagne d’oro senza passione

Dopo la finale di Champions League si è realizzato il “sogno“ di molti: il richiamo dell’Arabia Saudita è irresistibile, tra offerte faraoniche e nuove sfide. Ma in questa corsa al denaro, c’è chi si chiede se il vero tesoro sia ancora la passione o solo il luccichio dei petrodollari. La storia di Inzaghi e Mateo Montagne dimostra che, in fondo, il cuore sportivo può ancora lottare contro il richiamo delle sirene dorate.

Mola La fuga verso l'Arabia è cominciata da tempo, il picco c'è stato nel 2022-2023. Non è una novità, dunque. Anzi, qualcuno (a cominciare dall'ex ct azzurro Roberto Mancini ) ha già fatto il biglietto di ritorno. Ma quando gli sceicchi chiamano è difficile resistere, perché il profumo dei petrodollari è inebriante. E allora ricomincia il valzer del deserto, a suon di milioni. Dopo la finale di Champions League si è realizzato il "sogno" di Simone Inzaghi, che ha velocemente dimenticato la disfatta di Monaco di Baviera dell'Inter "consolandosi" con l'ingaggio annuo da 25 milioni dell' Al Hilal.

