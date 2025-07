I nemici-amici dell’hockey Seregno ospiterà il Roller

Il mondo dello sport si dimostra ancora una volta unito e generoso: l’Hockey Seregno ospiterà gli amici dell’Hockey Roller Club Monza, offrendo loro un campo nel difficile momento di transizione. Una storia di solidarietà tra rivali diventati alleati, pronti a sostenersi a vicenda. Nel prossimo campionato, questa collaborazione promette di rafforzare il legame tra le due realtà e di accendere nuove sfide e amicizie.

Una volta nemici dichiarati, ora amici disposti a offrire le proprie strutture sportive al collega rimasto senza casa. Una disavventura capitata all’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, sfrattato dal PalaRovagnati di Biassono. Il palazzetto dovrà essere ristrutturato. Dovrebbe essere pronto nella primavera 2027. E l’Hrcm, intanto, ha appunto trovato ospitalità all’ex PalaPorada, casa dell’ Hockey Seregno 2012. Nel prossimo campionato di Serie A1 disputerà gli incontri casalinghi al PalaSomaschini di Seregno il venerdì alle 21. La coabitazione è possibile anche perché la formazione seregnese partecipa al campionato di A2 e gioca le partite interne al sabato con inizio alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I nemici-amici dell’hockey. Seregno ospiterà il Roller

