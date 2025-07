Gaza almeno 8 bambini uccisi davanti a una clinica mentre aspettano con le loro madri il latte in polvere

Una tragedia atroce scuote Gaza: almeno 8 bambini innocenti sono stati uccisi davanti a una clinica mentre aspettavano con le loro madri il latte in polvere. L’ultimo attacco in un centro medico, dove le famiglie cercavano sollievo, evidenzia ancora una volta la drammatica crisi umanitaria in corso. La violenza continua a mietere vittime tra i più vulnerabili, lasciando il mondo sgomento e determinato a chiedere giustizia. Leggi oltre per capire cosa si cela dietro questa tragedia.

L'ultima strage di innocenti in un centro medico che distribuisce latte in polvere per bambini nella Striscia di Gaza. Almeno 15 persone, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi da un raid israeliano mentre erano in coda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

