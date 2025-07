Teodora ridotta l’attività giovanile E manca ancora lo sponsor principale

L’Olimpia Teodora, simbolo della pallavolo a Ravenna, sta affrontando una fase di ridimensionamento a causa delle sfide economiche e dell’assenza dello sponsor principale. Con oltre 300 giovani tesserate, tra cui molte minorenni, la passione per lo sport si mantiene viva, grazie anche all’impegno di mamme e volontari. È un momento cruciale per la società, che ora più che mai ha bisogno di sostenitori e supporto per continuare a scrivere la propria storia.

L'immagine di Ravenna culla della pallavolo e paradiso per chi vuol praticare lo sport delle schiacciate si scontra spesso con le difficoltà economiche e organizzative che comporta la gestione di una società. A muovere le acque è la mamma di una giovanissima dell'Olimpia Teodora, la società che lo scorso anno contava 320 tesserate che, a parte il gruppo prima squadra che milita in B1, sono quasi tutte minorenni della città. "La società ha ridimensionato l'attività – scrive la mamma al nostro giornale – senza avvisarci per tempo e senza darci la possibilità di trovare un'altra sistemazione per le nostre figlie".