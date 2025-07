Un anno fa a questo traguardo si arrivò solo dopo sei giorni Abbonamenti verso il record | già diecimila tessere in 4 giorni

Un anno fa, il cammino dei tifosi rossoblu si era già acceso con entusiasmo, ma quest’anno il trend ha superato ogni aspettativa. Solo sei giorni per raggiungere 10.000 rinnovi, un record che dimostra come l’effetto Immobile abbia infiammato la passione e le casse del Bologna FC. La febbre rossoblu, più calda che mai, si manifesta ancora prima di ufficializzare nuove stelle. La stagione promette grandi emozioni, e il nostro cuore batte forte…

Diecimila rinnovi di tessera in quattro giorni. Della serie: l'effetto Immobile sulla campagna abbonamenti si è fatto sentire ancora prima dell'ufficializzazione del Ciro Rossoblu, anche se la notizia era ufficiosa da almeno una settimana. E' un'eccellente notizia per il cassiere del Bfc e insieme è la prova di una febbre rossoblu alle stelle, a prescindere da arrivi e partenze (assai più i primi delle seconde) fino qui registrati sui binari di Casteldebole. Diecimila rinnovi di tessera in quattro giorni rappresentano in ogni caso un record in era post Baggio. L'era Baggio, lo ricordiamo, fu l'anno di grazia 1997-98, quando lo sbarco del Divin Codino sul pianeta rossoblù portò a un bottino record di quasi 27 mila tessere.

