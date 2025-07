Ve ne potete andare subito | Aryna Sabalenka arriva in conferenza e mette le cose in chiaro

Dopo la delusione di Wimbledon, Aryna Sabalenka si presenta decisa e determinata alla conferenza stampa, pronta a chiarire ogni equivoco. La numero uno al mondo non ha intenzione di lasciare spazio a fraintendimenti: con fermezza e carisma, mette subito in chiaro le sue intenzioni per il futuro. La sua autorevolezza trasmette un messaggio forte e chiaro. Ve ne potete andare subito, Aryna Sabalenka arriva in conferenza e mette le cose in chiaro.

Appena arrivata in conferenza stampa dopo aver perso la semifinale a Wimbledon, Aryna Sabalenka prende lei subito la parola. La numero uno al mondo vuole far capire che non succederà nulla di simile a Parigi: "Chi aspetta quello, può andarsene immediatamente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: subito - aryna - sabalenka - conferenza

Djokovic imita le pose di Aryna Sabalenka, lei risponde subito: feeling al massimo tra i due - Il tennis non è solo competizione, ma anche spettacolo! Novak Djokovic, dopo la vittoria al Roland Garros, ha sorpreso tutti con una divertente imitazione di Aryna Sabalenka, che ha prontamente risposto.

Djokovic-Sabalenka, risate in conferenza a Wimbledon Ingresso a sorpresa durante la conferenza stampa di Aryna Sabalenka. Novak Djokovic irrompe in sala e scherza con la giocatrice bielorussa #Tennis #Wimbledon #Sabalenka #Djokovic Vai su Facebook

Ve ne potete andare subito: Aryna Sabalenka arriva in conferenza e mette le cose in chiaro; Djokovic irrompe nella conferenza di Sabalenka, la lascia interdetta: Posso essere onesto con te?; Djokovic: “Il cambio di Sinner? Sorpresa anche per me”. Sabalenka: “Sfinita da Jannik”.

Wimbledon, Swiatek straccia Bencic e trova Anisimova che fa arrabbiare Sabalenka: ma Aryna evita le scenate parigine - Swiatek supera facilmente Bencic e raggiunge la sua prima finale a Wimbledon, dove trova Anisimova, i cui atteggiamenti hanno fatto arrabbiare Sabalenka ... Riporta sport.virgilio.it

Sabalenka questa volta sdrammatizza: "Chi si aspetta la conferenza post Roland Garros se ne può andare..." - Colpo di scena nella prima semifinale femminile: la numero 1 al mondo è stata battuta dalla tredicesima testa di serie, Amanda Anisimova, c ... Secondo eurosport.it