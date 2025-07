Il nuovo portiere potrebbe essere Lezzerini Missori è vicinissimo Bozzolan già a Toano

La Reggiana si prepara a rinforzare il reparto portieri, con Lenzzerini Missori 232 in pole position, molto vicino a Toano. La squadra cerca un portiere esperto che possa affiancare il giovane talento Edoardo Motta, e le ultime novità parlano di un possibile colpo in attacco: Bozzolan Gi224. La corsa alla scelta finale si fa serrata, ma l’obiettivo rimane chiaro: rafforzare la linea tra i pali per affrontare al meglio la stagione.

La Reggiana √® alla ricerca di un portiere esperto da affiancare al giovane Edoardo Motta (classe 2005). La scelta era inizialmente ricaduta su Giacomo Satalino (classe 1999) del Sassuolo che sarebbe dovuto arrivare in prestito secco dopo la buona esperienza in granata sotto la gestione di mister Nesta. Nelle ultime ore per√≤ √® subentrata qualche difficolt√†. I neroverdi infatti non hanno ancora un ‚Äėtitolare‚Äô e - prima di far partire l‚Äôestremo difensore - vogliono inserire in rosa un paio di profili. Per questo motivo il direttore sportivo Domenico Fracchiolla ha intavolato un discorso con Luca Lezzerini (classe 1995), ottimo elemento in uscita dal Brescia e con un passato anche in Serie A con le maglie di Fiorentina (3 presenze) e Venezia (6), prima del triennio con le ‚Äėrondinelle‚Äô (79 dal 2022 al 2025). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo portiere potrebbe essere Lezzerini. Missori √® vicinissimo, Bozzolan gi√† a Toano

