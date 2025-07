Punte Pisa oltre a Simeone c’è di più Interesse per Nzola | è in uscita dalla Viola

Il Pisa si prepara a fare un grande salto in Serie A, puntando su nomi di calibro per rinforzare il reparto offensivo. Dopo l'interesse per Simeone, che sembra ormai più vicino, e la possibilità di portare Nzola dalla Fiorentina, i nerazzurri sono determinati a rafforzarsi. La campagna acquisti si fa sempre più intensa, annunciando un’estate ricca di sorprese e grandi manovre. Il futuro della squadra toscana si sta decidendo proprio ora...

Il Pisa prepara la sua offensiva per la Serie A e mette nel mirino due nomi di spessore per guidare l’attacco. In cima alla lista c’è Giovanni Simeone: il sogno si fa concreto, l’interesse è reale. La dirigenza nerazzurra ha già avviato i contatti con il Napoli per il centravanti argentino, come confermato dal presidente Corrado. Sul tavolo c’è una valutazione di circa 10 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe richiedere tempo. Il Pisa confida che, con il passare dei giorni, il club partenopeo possa abbassare le richieste, considerato il contratto in scadenza tra dodici mesi e la necessità di cedere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Punte Pisa, oltre a Simeone c’è di... più. Interesse per Nzola: è in uscita dalla Viola

