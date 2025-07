Netanyahu | Se in 60 giorni non avremo risultati useremo la forza

In un messaggio deciso e senza mezzi termini, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avverte: se entro 60 giorni non si otterranno progressi significativi sulla crisi di Gaza e la liberazione degli ostaggi, Israele sarà costretta a ricorrere alla forza militare. Una minaccia che riaccende i timori di un'escalation nel cuore del Medio Oriente, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali per la stabilità regionale e globale.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato un avvertimento diretto e senza mezzi termini: se entro 60 giorni non verranno raggiunti risultati concreti sul fronte della tregua a Gaza e della liberazione degli ostaggi, Israele farà ricorso alla forza militare. Lo ha dichiarato in un video diffuso dal suo ufficio, sottolineando che se le . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Netanyahu: “Se in 60 giorni non avremo risultati, useremo la forza”

