Fabo, prende quota il sogno Aukstikalnis. Sul lituano corsa a due con la Virtus Roma.

Il sogno Aukstikalnis si avvicina a diventare realtà: la Fabo punta deciso alla conquista di un colpo di mercato che potrebbe fare la differenza. Con il suo talento e l’esperienza in B Nazionale, Lukas Aukstikalnis si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera, trasformando un’idea ambiziosa in un obiettivo concreto. La corsa a due con Virtus Roma si fa sempre più accesa, e il futuro promette emozioni.

Da sogno a obiettivo concreto. Lukas Aukstikalnis potrebbe essere il colpo dell'estate della nuova Fabo. Più passano i giorni e più prende forza l'ipotesi che l'ala lituana, 30 anni il prossimo 19 agosto, giochi la sua terza stagione in B Nazionale a Montecatini Terme. Dopo l'ufficializzazione di Riccardo Chinellato, annunciato ieri dagli Herons come ultimo arrivo (pesante) per completare il pacchetto dei lunghi, nello scacchiere di Federico Barsotti manca soltanto un'ala, il numero tre titolare. Un giocatore che deve avere punti nelle mani e abbia le caratteristiche del risolutore. L'identikit porta proprio al comunitario protagonista della promozione della Liofilchem Roseto.

