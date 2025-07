Incidente stradale mortale alle porte di Naro lunedì l' autopsia della vittima

Un tragico incidente alle porte di Naro ha spezzato la vita di Catalin Argint, 49enne romeno, vittima di un impatto fatale che ha causato il suo sbalzamento dall'auto ribaltata. La comunità si stringe ora intorno al dolore della famiglia, mentre l'autopsia chiarirà le cause di questa perdita improvvisa. Un episodio che rinnova l’attenzione sulla sicurezza stradale e l’importanza di prevenire tragedie simili in futuro.

Sarà sottoposto ad autopsia il corpo di Catalin Argint, il 49enne di origine romena deceduto nei giorni scorsi a causa di un grave incidente stradale avvenuto alle porte di Naro. L'uomo era morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell'auto che si è ribaltata dopo l'impatto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Tragedia sulle strade agrigentine. Alle prime ore di questa mattina due auto si scontrate frontalmente sulla statale 410 alle porte di Naro (Ag) Il drammatico sinistro mortale conta due vittime e 4 feriti. A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa, i Vai su Facebook

Un morto e quattro feriti sulla statale 410 alle porte di Naro - Un giovane narese è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta ... Si legge su rainews.it

Grave incidente alle porte di Naro: un morto e diversi feriti - Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla statale 410 dir alle porte di Naro. Secondo grandangoloagrigento.it