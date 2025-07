L' inchiesta sul giro di tangenti in cambio di appalti | l' architetto Alesci torna libero

Dopo settimane di tensione e incertezze, l’architetto Alesci torna libero, portando una ventata di speranza nel cuore di Licata. La decisione dei giudici del tribunale del riesame di Palermo di annullare l’ordinanza cautelare segna una svolta significativa nell’indagine su un filone di tangenti e appalti truccati. È un passo importante verso la chiarezza, ma l’intera comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi.

Ordinanza cautelare annullata: i giudici del tribunale del riesame di Palermo rimettono in libertà l'architetto Sebastiano Alesci, dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Licata, personaggio chiave di una maxi inchiesta su un giro di tangenti, e di recente accusato anche di concussione insieme. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

