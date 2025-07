Muore nella notte nel frontale a Lastra a Signa

Una notte drammatica a Lastra a Signa, dove un frontale in via Vecchia Pisana ha spezzato una vita. Due auto si sono scontrate in modo violento, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno assistito i soccorritori e messo in sicurezza la scena, mentre le indagini sui motivi dell’incidente sono ancora in corso. La comunità piange una perdita improvvisa e devastante.

FIRENZE – Incidente mortale nella serata di ieri in via Vecchia Pisana a Lastra a Signa. Due vetture si sono scontrate frontalmente per cause che sono al vaglio dei carabinieri. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dato assistenza illuminando la zona per consentire i rilievi e hanno garantito la sicurezza dello scenario. All’arrivo dei vigili del fuoco le persone coinvolte nel sinistro erano già state soccorse dal personale sanitario. Purtroppo per una di queste, un uomo, il medico ha constatato il decesso, mentre l’altro conducente è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. La persona che si trovava nella seconda vettura è stato soccorso dal personale sanitario per un malore successivo all’incidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

