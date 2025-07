Milan delusissimo da Theo Hernandez Gazzetta | una cosa ha ferito il club Retroscena

Il Milan si trova a dover affrontare una delusione che va oltre il campo: il rapporto con Theo Hernandez è ormai segnato da tensioni e retroscena nascosti. La Gazzetta dello Sport svela come le parole del francese, incentrate sui «valori», abbiano toccato un nervo scoperto nel club, svelando retroscena sull’addio di uno dei protagonisti più amati. La situazione si fa complessa, lasciando spazio a molte domande sul futuro rossonero.

Come scrive La Gazzetta dello Sport è il passaggio in cui si parla di «valori» che ha urtato la sensibilità del Milan. Protagonista – e professionista – per lunghi tratti della sua esperienza rossonera, Theo Hernandez.

