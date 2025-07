Tour de France oggi settima tappa Orario percorso e dove vederla in tv in chiaro

Oggi si accendono i motori della settima tappa del Tour de France 2025, una tappa avvincente che attraversa le splendide terre della Bretagna, da Saint-Malo a Mur-de-Bretagne Guerlédan. Con Van der Poel in maglia gialla, gli appassionati non possono perdere questa sfida imperdibile. Scopri orari, percorso e come seguire la tappa in diretta in TV in chiaro, per vivere tutta l’emozione di questa grande corsa.

(Adnkronos) – Torna il Tour de France con la settima tappa dell’edizione 2025. Oggi, venerdì 11 luglio, la Grande Boucle presenta la settima frazione, con un percorso da Saint-Malo a Mur-de-Bretagne Guerlédan, in direzione della Bretagna. In maglia gialla c’è Van der Poel. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tour de France, oggi settima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

In questa notizia si parla di: settima - tour - france - tappa

