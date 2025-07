Eutanasia il medico Mario Riccio | Non si tratta di dare la morte ma di restituire il potere di decidere sulla propria vita Per molti colleghi compio un delitto

L'eutanasia solleva questioni etiche e umane profonde, più che un atto di morte, rappresenta il diritto di scegliere sulla propria vita. Il dottor Mario Riccio, testimone e protagonista di battaglie storiche come quella di Piergiorgio Welby, ci invita a riflettere sul rispetto della dignità e sulla libertà di decidere. In un contesto in cui molti colleghi considerano questa scelta un delitto, il caso di una donna esclusa dal suicidio assistito arriva in Corte costituzionale, aprendo un dibattito cruciale sulla nostra società.

Il caso di una donna che non può accedere al suicidio assistito pur avendone diritto, arriva in Corte costituzionale. L'intervista a Mario Riccio, medico che portò avanti insieme all'associazione Luca Coscioni la battaglia per Piergiorgio Welby, e staccò la spina della ventilazione meccanica.

Il mio amore riuscirà a morire il 20 dicembre del 2006. Aveva 60 anni. Ad aiutarlo Mario Riccio, un medico anestesista che accettò di sedarlo prima del distacco del respiratore artificiale, puntando sull'interruzione dell'accanimento terapeutico più che sul conce Vai su X

Bellissima intervista su La Stampa del dr. Mario Riccio, che ho il piacere di conoscere personalmente perché siamo insieme in Consulta di Bioetica. Condivido al 100% le sue parole, e reputo terribile il disegno di legge che si appresta a discutere il Parlament Vai su Facebook

