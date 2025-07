Lucca è corteggiato anche da Atalanta e Milan il Napoli è fermo a 35 milioni CorSport

L’attenzione sul mercato si infiamma: Lorenzo Lucca, talento in ascesa e obiettivo di Napoli, Atalanta e Milan, rappresenta il centro di un acceso duello italiano. Con le altre big che si contendono il centravanti dell’Udinese, il Napoli deve sbrigarsi a trovare un sostituto di Lukaku, fermo a 35 milioni. Il tempo stringe: il mercato corre e le opportunità non aspettano.

Bisogna cominciare a correre perché iniziano a muoversi anche le altre. Sul centravanti dell'Udinese, ad esempio, sta per esserci folla. Il Napoli era arrivato per primo ma ora la concorrenza aumenta. Il club di De Laurentiis lo segue da più di un anno. Piaceva già la scorsa estate. L'Udinese, per cederlo, chiede 40 milioni.

