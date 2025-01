Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Zombieland, Ruben Fleischer dirigerà The Sun Always Sets in West

Ruben, ilcelebre per Zombieland, è in trattative per dirigere il prossimo film di Lionsgate, The Sunin the.Ruben‘The Sunin the’ per Lionsgateclass="wp-block-heading">Mentre i dettagli sulla trama e sui personaggi restano avvolti nelo, la scelta diper questo progetto ha già suscitato grande interesse. Con la sua esperienza nella regia di film di successo,promette di portare una visione unica alla pellicola.Undi Successo con una Carriera Diversificataha consolidato la sua reputazione con Zombieland e il suo sequel Zombieland: Double Tap. Ma la sua carriera non si è fermata lì. Nel 2021, ha diretto Venom: Let There Be Carnage, con Tom Hardy nel ruolo di protagonista, e l’anno successivo ha lavorato a Uncharted, il film d’avventura con Tom Holland.