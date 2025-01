Corrieretoscano.it - Licenziamenti Navico a Montespertoli, sindaco: “Decisione inaccettabile”

: “”I dipendenti dellaRBU di, provincia di Firenze, sono stati ricevuti dalAlessio Mugnaini e dalla giunta comunale, insieme al sindacalista della FIOM CGIL Filippo Sozzi. La protesta, fa il punto lo stesso Comune di, è scaturita dalla comunicazione, ricevuta tramite Pec, con cui il gruppo Brunswick (proprietario dell’azienda) ha annunciato l’avvio delle procedure per il licenziamento collettivo. Durante l’incontro, i lavoratori hanno espresso la loro forte preoccupazione per ladi chiudere lo stabilimento e licenziare i 27 dipendenti, “soprattutto considerando che l’azienda è in positivo, genera utili e rappresenta un punto di riferimento in termini di know-how e competenze.