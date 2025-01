Serieanews.com - I 7 colpi che possono spostare la lotta salvezza: la riparazione, quella vera

Si chiama “mercato di” perché serve appunto per riparare: vediamo quindi come si stanno sistemando le squadre cheno per salvarsiI 7chela: la(foto Ondrejka: LaPresse) – serieanews.comIl mercato di gennaio è un momento cruciale per le squadre cheno per la, e come dice il nome stesso, serve a “riparare” ciò che non funziona. Per chi rischia di retrocedere, ogni acquisto può essere determinante, specialmente se porta con sé il giusto mix di qualità e esperienza. Ecco i 7che potrebbero davvero cambiare le sorti dellaper la permanenza in Serie A.Oumar Solet all’UdineseL’Udinese hato già a inizio stagione con un innesto fondamentale: Oumar Solet. Il difensore, svincolato dal Salisburgo, ha subito cambiato volto alla squadra.