Due azzurre in famiglia. Il talento di casa Jakic

Aria azzurra all’interno di: le due sorelle ravennati, Allegra ed Erika, hanno conquistato la convocazione nelle nazionali degli sport che rispettivamente praticano: la ginnastica ritmica e la pallavolo. In ’ordine di apparizione’ la prima è Allegra, classe 2007, che si è dedicata alla ritmica sin da quando aveva cinque anni. Una crescita continua, grazie al durissimo lavoro che questa disciplina richiede, portato avanti con la ’Cervia Ginnastica e Sport’ della responsabile Simona Ravaioli, la quale, conquistando la promozione in A1, è diventata la miglior espressione regionale in uno sport che vede l’Italia, esaltata dai successi alle Olimpiadi di Parigi, fra le nazioni guida del movimento mondiale. Allegra sarà associata al lavoro delle celeberrime ’Farfalle’ presso l’Accademia Internazionale della Ritmica, che ha sede a Desio e che è il passaggio necessario per il grande traguardo della nazionale senior, impegnata nelle più grandi competizioni internazionali.