Dior Homme in equilibrio tra passato e presente

«Non è moda storica, ma un dialogo con la storia della moda per raccontare il». Kim Jones, direttore artistico di, descrive così la collezione Autunno Inverno 2025, una celebrazione della metamorfosi dell’abbigliamento maschile che intreccia, haute couture e prêt-à-porter. L’ispirazione principale risiede nella Ligne H di Christiandel 1954-55, un’iconica rivisitazione della silhouette maschile attraverso linee grafiche e angolari, reinterpretate con audacia per l’uomo contemporaneo.La sfilata si apre con un’esplorazione delle radici della Maison, attraversando epoche e stili, dai fasti decorativi del XVIII secolo alla severità lineare del XIX, tracciando così l’evoluzione del guardaroba maschile moderno. Ma questa non è un’operazione nostalgica: il lavoro di Jones fonde elementi storici con innovazioni ardite, offrendo una visione contemporanea e profondamente attuale.