Quotidiano.net - DeepSeek: l’Ai cinese batte ChatGpt. Ma su Piazza Tienanmen e Winnie The Pooh non risponde

New York, 25 gennaio 2024. La cinesatal’originale.R1, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da una startup, ottiene punteggi migliori in diversi test di efficienza rispetto all’ultima versione di, la o1. E ha quattro altri grandi vantaggi: lo sviluppo costa molto meno, il software per gli utenti è completamente gratuito, è open-source (cioè il suo codice è liberamente scaricabile e modificabile) e può essere scaricato su un computer per poter essere affinato e adattato alle più diverse esigenze. Ma ha anche un enorme svantaggio: quando si chiede aR1 di parlare di alcuni temi scottanti che riguardano il governofa orecchie da mercante. Il brusco risveglio Pochi giorni fa,ha annunciato che l’ultima versione della sua intelligenza artificiale era in grado direo1 in diversi campi a una frazione del costo di sviluppo del software.