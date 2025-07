Violenza a Cagliari condannato all' ergastolo l' uomo reo confesso del femminicidio della moglie

In un caso che ha sconvolto Cagliari, la giustizia ha confermato l’ergastolo per l’uomo reo confesso del femminicidio della moglie. La decisione, che include un anno di isolamento diurno, sottolinea la gravità delle accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Un triste esempio di come la lotta contro la violenza di genere continui a essere una priorità per la società italiana.

