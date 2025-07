Barcellona ha dato il via libera per lo splendido ritorno a casa Lionel Messi | Rapporto

Barcellona ha dato il via libera a un ritorno tanto atteso: Lionel Messi potrebbe infatti tornare a calcare le sponde del Camp Nou, riaccendendo la passione dei tifosi catalani. Dopo aver lasciato il club nel 2021 e aver attraversato l’Atlantico, ora il suo nome torna prepotentemente sulla bocca di tutti. La notizia, ancora da confermare ufficialmente, apre uno scenario emozionante che potrebbe riscrivere la storia del calcio europeo. Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa possibile svolta.

Notizia fresca giunta in redazione: Lionel Messi potrebbe aver appena aperto la porta a un sensazionale ritorno all’ex club del Barcellona. Il leggendario Messi – classificato al n. 1 in Quattrofourtwo’s Elenco dei più grandi giocatori del Barcellona di tutti i tempi – lasciato Camp Nou nel 2021 e salpare per PSG. Da lì si diresse attraverso l’Atlantico fino all’Inter Miami, dove si presumeva che avrebbe visto i suoi giorni di gioco, ma potrebbe non essere così semplice. Ti potrebbe piacere Lionel Messi collegato alla partenza tra Miami. L’ex star della Barca si unì a Miami nel 2023, ma potrebbe avere un’altra mossa rimasta in lui (Credito immagine: Carl Recine – FIFAFIFA tramite Getty Images) Il 38enne-non sorprendentemente classificato al n. 🔗 Leggi su Justcalcio.com