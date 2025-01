Cosenza cede parte del tetto | Michael Affatato operaio 26enne precipita da 10 metri e muore

Leggi su Dayitalianews.com

Undi 26 anni è morto in un incidente sul lavoro a Mandatoriccio, in provincia di. Il giovanestava lavorando in un capannone; in seguito alla caduta avrebbe battuto violentemente la testa. Inutili i soccorsi degli operatori del 118.Un’altra morte sul lavoro a Mandatoriccio, comune della fascia ionica in provincia di. La vittima,, undi 26 anni, stava lavorando in un capannone quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ceduto unadeldello stabile, facendolo cadere da un’altezza di oltre 10. A nulla sono valsi i soccorsi prestati dagli operatori del 118 giunti sul luogo della tragedia; sembra che il ventiseienne avrebbe battuto violentemente la testa. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso. Sul luogo sono anche arrivati gli ispettori degli uffici per la verifica della sicurezza sul lavoro e i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi dell’incidente.