Dilei.it - Antonella Elia sospesa dalla Rai, perché è fuori da Citofonare Rai2

Leggi su Dilei.it

Stop forzato per, che sarebbe stataRai per un presunto evento increscioso verificatosi con la produzione di. La showgirl, che conta su una solidissima carriera alle sue spalle, partecipa al programma di Paola Perego e Simona Ventura nelle vesti di inviata ma pare che non sarà presente alla puntata in onda il 26 gennaio. I motivi sarebbero da ricercare in un episodio successivo alla diretta della settimana scorsa, da cui sarebbe partita la decisione della Rete di metterla in pausa.è stataRaiSecondo l’indiscrezione riportata da TvBlog, che riferisce di aver ricevuto informazioni da una fonte vicina,sarebbe stataRai in via momentanea. La sua ultima partecipazione arisale a domenica 19 gennaio, quando l’inviata del programma ha raggiunto Cortina D’Ampezzo per dare conto dell’avvicendamento della trasmissione con la Coppa del Mondo di sci.