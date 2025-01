361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 24 e 25 gennaio 2025

Glidel weekendSabato 25 e domenica 26nuovo doppio appuntamento con “”.Sabato, Silvia Toffanin accoglie, con la sua grinta e il suo spirito sempre positivo, la coreografa Carolyn Smith.Tra i personaggi che approderanno per la prima volta a “”: l’attore Giacomo Giorgio, volto amatissimo di serie di successo e Maurizio Ferrini, celebre per l’interpretazione dell’irresistibile personaggio della Signora Coriandoli.Non mancheranno le forti emozioni con l’intervista a Jenny Guardiano, nota per la sua partecipazione a “Temptation Island”.Infine, in studio, l’attrice comica Fatima Trotta e la modella e conduttrice Paola Di Benedetto, che ha appena tagliato il traguardo dei suoi splendidi 30 anni.Domenica, la vita da mamma e i progetti di una leggenda del nuoto: Federica Pellegrini.