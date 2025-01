Anteprima24.it - Ricordare per non dimenticare: convegno a Montemiletto

Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 27 gennaio, alle ore 10:00, presso la Sala Impero di, in occasione della Giornata della Memoria, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Federazione di Avellino e Sezione di, con la collaborazione ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale di, organizza unperle tragedie del passato e trasmettere l’importanza della memoria storica alle nuove generazioni.La Giornata della Memoria, che ogni anno ricorda le vittime dell’Olocausto e tutte le atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale, rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere su ciò che è stato e per educare le giovani generazioni ai valori di pace, rispetto e tolleranza.Ilinizierà con i saluti istituzionali di Massimiliano Minichiello, Sindaco di, e Florindo Colella, Commissario della Sezione ANCR di, seguiti dal Prof.