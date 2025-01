Sport.periodicodaily.com - Pisa vs Salernitana: le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2014/2025. I toscani vogliono vincere per mantenersi al secondo posto, mentre i granata cercano punti per credere nella salvezza.vssi giocherà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Arena Garibaldi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il deludente pareggio ottenuto a Catanzaro ha visto i toscani allontanarsi dal primo posto ed ha consentito allo Spezia di avvicinarsi ad essi. La squadra di Inzaghi è comunque sempre seconda con 47 punti e possono contare su un ruolo casalingo formidabile non avendo mai perso.Il successo casalingo ottenuto in extremis sulla Reggiana ha ridato fiducia ai granata in ottica salvezza. La situazione in classifica resta ancora molto delicata visto che la squadra di Breda è invischiata in zona play-out, e un ulteriore risultato negativo potrebbe rivelarsi deleteria.