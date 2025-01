Anteprima24.it - Napoli all’assalto di Adeyemi del Borussia Dortmund: tramonta l’idea Garnacho

Tempo di lettura: < 1 minutoIlsi avvicina all’acquisto didal. E’ quanto emerge nelle ultime ore, con il club azzurro che continua a cercare l’erede di Kvaratskhelia sulla fascia sinistra e sembra ormai essersi allontanato da. L’esterno argentino del Manchester United resta valutato sui 70 milioni e il club britannico ha aperto una nuova trattativa con il Chelsea che sarebbe disposto ad avvicinarsi alla cifra, mentre il Napli non va oltre i 50 milioni.Ma il club azzurro ora ha spostato la propria trattativa per l’esterno sinistro su Karim David, 23nne tedesco di origine nigeriana, che ilha deciso di mettere sul mercato in una stagione difficile e che ha visto l’attaccante saltare diverse partite per un infortunio muscolare, prima di rientrare nelle ultime gare.