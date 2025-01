Unlimitednews.it - Motta “La Juve sta bene, il Napoli merita il primato”

TORINO (ITALPRESS) – “L’inserimento dei due nuovi (Kolo Muani e Alberto Costa, ndr.) procede. Il gruppo sta lavorando. Non abbiamo disponibili solo Milik, Bremer e Cabal”. Così Thiago, in conferenza stampa, alla vigilia del big match di Serie Antus. “Sono soddisfatto di tante cose. Di altre meno, soprattuto di qualche risultato e di qualche pareggio di troppo. Abbiamo una squadra molto giovane ma con tanto talento. C’è stato qualche infortunio di troppo e ci sono stati tanti cambiamenti nella nostra rosa. Siamo pronti ora per la grande partita di domani”, ha aggiunto. “Kolo Muani è disponibile. Vediamo se e quanto giocherà domani. Abbiamo preso un giocatore di calibro e ci potrà aiutare tanto, come gli altri, a vincere le partite”, ha proseguito il tecnico dei bianconeri.