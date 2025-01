Thesocialpost.it - Mosca: “L’Italia non può partecipare alle trattative per la pace in Ucraina”. Le condizioni del Cremlino

Lavrov: “non puòal processo di”La Russia ha chiarito la sua posizione nei confronti delriguardo al conflitto in. In una conferenza stampa, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato chenon è considerata un possibile partecipante al processo di, a causa della sua continua politica di sostegno militare all’.Secondo quanto riportato da Ria Novosti, Lavrov ha affermato che “tenendo conto della posizione anti-russa assunta dal“,non vede Roma come un interlocutore affidabile per la mediazione della. Il ministro ha anche definito ridicola l’idea chepossa essere vista come una sorta di “difensore degli interessi della Russia nell’UE” in queste circostanze.Lavrov ha aggiunto che sedesidera davvero contribuire alla risoluzione del conflitto, deve cessare immediatamente le forniture di armi a Kiev.