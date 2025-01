Liberoquotidiano.it - Fincantieri, l'Ad Folgiero tra i "leader di pensiero" più influenti d'Europa

Nel corso dell'evento "LinkedIn Public Administration Inspire", organizzato da LinkedIn Italia e riservato a rappresentanti di Ministeri, Enti locali, Agenzie Governative, Partecipate dello Stato, Università pubbliche e Autorità Amministrative Indipendenti, Pierroberto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di, è stato indicato da Tom Pepper, Senior Director EMEA e LATAM di LinkedIn, tra i Thoughtpiùin. Lorenza Pigozzi, EVP Group Strategic Communication, è stata invece riconosciuta tra i C-Level piùin Italia per la sua efficacia nella comunicazione digitale.si distingue per l'adozione di strumenti di lavoro innovativi e per la produzione di contenuti di grande efficacia, grazie a un approccio che integra nuove tecnologie in una narrazione aziendale coerente e distintiva.