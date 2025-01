Quotidiano.net - Evento ’diffuso’ a Milano. La fontina protagonista in dodici ristoranti della città

di Raffaella ParisiLa sua versalità lo rendeinmilanesi dal 10 al 23 febbraio per la quarta edizione diMI l’diffuso, promosso dal Consorzio Produttori e TutelaDop. "MI – ha sottolineato il presidente del consorzio, Andrea Barmaz – è un modo per portare laDop fuori dai confini valdostani e far toccare con mano al pubblico internazionale diche, al di làclassica fonduta, può essere utilizzato anche in maniera inedita e creativa". SimboloValle d’Aosta, nato 800 anni fa, il formaggio Dop, Denominazione d’Origine Protetta in tutta l’Unione europea, segue un disciplinare che stabilisce rigide regole. Si parte dalla materia prima, latte crudo, intero e di bovina appartenente alla razza Valdostana, dall’alimentazione delle lattifere fino a tutto il processo di trasformazione, stagionatura e confezionamento.