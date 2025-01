Lanazione.it - Donne punte con una siringa a Pisa, c’è un sospettato. L’uomo è stato perquisito

, 24 gennaio 2025 – Possibile svolta nelle indagini relative agli attacchi verificatisi in città il 18 e 19 gennaio, quando un uomo, mascherato da un cappuccio, ha ferito con unale natiche di due giovani, per poi fuggire rapidamente dal luogo del crimine. Sospetto in Custodia Grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza posizionate nel centro urbano, unidentificato e sottoposto a perquisizione dagli agenti di polizia. L'uomo èriconosciuto per il suo caratteristico modo di camminare, che si è rivelato decisivo nell'individuazione. Le autorità mantengono la massima discrezione riguardo al fenomeno noto come “needle spiking”, che ha visto nel recente passato diversi episodi di attacchi improvvisi alle spalle principalmente ai danni digiovani.